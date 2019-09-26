Памфилова: ЦИК готовит предложения по изменению избирательного законодательства

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-26T11:25:38+03:00

Глава Центральной избирательной комиссии заявила, что инициативы озвучат на рабочей группе при администрации президента

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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.

Памфилова отметила, что инициативы озвучат на рабочей группе при администрации президента.

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ИСТОЧНИК KP.RU