2019-09-26T11:25:38+03:00
Политика

Памфилова: ЦИК готовит предложения по изменению избирательного законодательства

Глава Центральной избирательной комиссии заявила, что инициативы озвучат на рабочей группе при администрации президента
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.

Памфилова отметила, что инициативы озвучат на рабочей группе при администрации президента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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