2019-09-26T13:34:47+03:00
Общество

На создание российского конкурента «Википедии» может уйти почти 2 млрд рублей

В следующем году на разработку интернет-энциклопедии из бюджета выделят больше 680 млн рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На создание российского конкурента «Википедии» может уйти почти 2 млрд рублейНа создание российского конкурента «Википедии» может уйти почти 2 млрд рублейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В ближайшие три года субсидия на создание и функционирование общенационального интернет-портала «Большая Российская энциклопедия» (БРЭ), который может стать отечественной альтернативой «Википедии», могут составить почти 1,7 миллиарда рублей.

Такие данные следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов правовых актов, субсидия открытому акционерному обществу «Научное издательство "Большая российская энциклопедия"» в следующем году составит 684,5 миллиона рублей, в 2021 году – 833,5 миллиона, а в 2022 году – 169,1 миллиона.

В 2019 году на разработку интернет-энциклопедии было выделено 302 миллиона 213,8 тысячи рублей.

Напомним, ранее зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов назвал нецелесообразным разработку отечественного аналога «Википедии» из государственного бюджета. По его словам, такое финансирование не даст нужного результата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нацсовет незалежной лишил лицензии на вещание «112 Украина»
ФИФА уличили в фальсификации: Месси избран игроком года нечестным путем
В США ввели новые санкции против Китая
Центр командования США переедет в Польшу
Саудовский принц взял на себя ответственность за убийство Хашукджи
"В минских договоренностях этого нет": Песков прокомментировал возможное введение белорусских миротворцев на Донбасс
Прокуратура требует наказание актеру Павлу Устинову, не связанное с лишением свободы
Информатика по-новому: В Якутии для детей открылись 54 образовательных центра «Точка роста»
В Кремле удивлены, что США опубликовали полную запись беседы Трампа и Зеленского
Жена Зеленского появилась на обеде ООН в костюме на голое тело
Зеленский сообщил, что не приглашал США стать частью «нормандской четверки»
Памфилова: ЦИК готовит предложения по изменению избирательного законодательства
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
Зеленский «услышал», что Трамп готов помочь в «возвращении» Крыма
Специалисты предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах в России
Зеленский полагал, что Белый дом опубликует лишь часть его разговора с Трампом
Российское правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
На заправках России 9% горючего оказалось фальсификатом