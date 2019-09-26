СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-26T13:34:47+03:00

На создание российского конкурента «Википедии» может уйти почти 2 млрд рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В следующем году на разработку интернет-энциклопедии из бюджета выделят больше 680 млн рублей

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В ближайшие три года субсидия на создание и функционирование общенационального интернет-портала «Большая Российская энциклопедия» (БРЭ), который может стать отечественной альтернативой «Википедии», могут составить почти 1,7 миллиарда рублей.

Такие данные следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов правовых актов, субсидия открытому акционерному обществу «Научное издательство "Большая российская энциклопедия"» в следующем году составит 684,5 миллиона рублей, в 2021 году – 833,5 миллиона, а в 2022 году – 169,1 миллиона.

В 2019 году на разработку интернет-энциклопедии было выделено 302 миллиона 213,8 тысячи рублей.

Напомним, ранее зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов назвал нецелесообразным разработку отечественного аналога «Википедии» из государственного бюджета. По его словам, такое финансирование не даст нужного результата.

ИСТОЧНИК KP.RU