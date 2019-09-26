Мошенник обхитрил замруководителя отдела московского СК

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-26T14:27:09+03:00

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Мошенник украл деньги у замруководителя финансово-экономического отдела московского Следственного Комитета Любовь Бабич при помощи интернета.

Бабич через интернет договорилась с неизвестным о доставке двух бытовок себе в Орехово-Зуевский район. Женщина оплатила товар, сами строения и доставку. Однако к назначенному сроку бытовки доставлены не были. Как сообщает источник kp.ru, замрукводителя отдела СК пыталась связать с «доставщиком» по телефону, но абонент был не доступен.

Любовь обратилась в полицию. На данный момент следствие проводит проверку, мошенника пытаются найти.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о 33-летней женщины, обманув пять человек, похитила более 2 миллионов рублей. Мошенница завела специальную фейковую страничку в соцсетях, где под видом работника крупного банка выкладывала объявления с обещаниями помочь получить онлайн – кредита на выгодных условиях.Пользователи сами рассказывали ей данные своих карт и коды из смс-уведомлений.

ИСТОЧНИК KP.RU