Конституционный комитет Сирии 30 октября проведет первое заседание
Глава МИД арабской республики отметил, что обстановка в зоне деэскалации в провинции Идлиб сказывается на безопасности страны в целом
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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым анонсировал первое заседание конституционного комитета арабской республики. По его словам, оно пройдет в конце октября.
- Первая такая встреча пройдет 30 октября, - сказал Муаллем.
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ИСТОЧНИК KP.RU