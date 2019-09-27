Помпео заявил, что Россия и Иран провоцируют насилие в Сирии
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия и Иран несут ответственность за эскалацию насилия в Сирии. По его словам, страны усугубляют и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в арабской республике.
- Как было сказано сегодня в ходе заседания «малой группы», США поддерживают усилия ООН по прекращению военных действий в Сирии. Нынешнее насилие, разжигаемое Ираном и Россией, усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии и должно прекратиться, чтобы началось политическое урегулирование, - заявил Помпео через свой аккаунт в Twitter.
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ИСТОЧНИК KP.RU