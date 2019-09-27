Помпео заявил, что Россия и Иран провоцируют насилие в Сирии

СЕГОДНЯ 04:47 2019-09-27T04:47:27+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия и Иран несут ответственность за эскалацию насилия в Сирии. По его словам, страны усугубляют и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в арабской республике.

- Как было сказано сегодня в ходе заседания «малой группы», США поддерживают усилия ООН по прекращению военных действий в Сирии. Нынешнее насилие, разжигаемое Ираном и Россией, усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии и должно прекратиться, чтобы началось политическое урегулирование, - заявил Помпео через свой аккаунт в Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU