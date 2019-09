Ученые составили топ-5 опасных для водителей песен

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-27T14:16:02+03:00

Если водитель ведет себя неадекватно на дороге, возможно в салоне он тоненьким голоском подпевает Майли Сайрус. Ее песня «Party In The USA» вошла в список самых опасных для прослушивания на дороге. Желание проверить, какая музыка несет угрозу водителю, и свободное время заставили ученых из Южно-Китайского технологического университета провести исследование.

Для начала нашли водителей, которые согласились проехать на своей машине по шестиполосной дороге. Первый заезд – в тишине. Второй – под музыку. Если вначале водители ехали, как положено, то когда в салоне заиграли песни, настроение за рулем у людей повысилось настолько, что захотелось ехать побыстрее.

- Скорость увеличилась в среднем на 5 миль в час выше предела, - сообщает nme.com.

За 20 минут на дороге при прослушивании рок-музыки, водители в среднем совершили обгон 70 раз. Сколько раз упрекнули тех, кого пришлось обгонять (наверное те, ехали в тишине), не уточняется. Больше всего воздействовала на водителей песня American Idiot' из Green Day. Водители, случая ее, чаще всего превышали скорость и шли на опасные маневры.

Топ-5 опасных песен

1.Green Day — American Idiot

Green Day - American Idiot.

2.Майли Сайрус — Party In The USA

3.The Killers — Mr Brightside

Miley Cyrus - Party In The U.S.A..

4.The Chainsmokers — Don’t Let Me Down

5.Брюс Спрингстин — Born To Run

- Полученные результаты полезны для разработки эффективных стратегий обучения водителей - в частности, рекламной программы, которая повысит осведомленность о негативном влиянии прослушивания музыки вождение, - сказал ведущий исследователь Цян Цзэн.

Нашли исследователи и «безопасные» песни. Слушать в машине не запрещается:

1. Led Zeppelin — Stairway To Heaven

Led Zeppelin - Stairway to Heaven.

2. Red Hot Chili Peppers — Under The Bridge

Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge.

3. Дрейк — God’s Plan

4. Toto — Africa

5. Khalid — Location

