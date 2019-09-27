Ученые составили топ-5 опасных для водителей песен
Если водитель ведет себя неадекватно на дороге, возможно в салоне он тоненьким голоском подпевает Майли Сайрус. Ее песня «Party In The USA» вошла в список самых опасных для прослушивания на дороге. Желание проверить, какая музыка несет угрозу водителю, и свободное время заставили ученых из Южно-Китайского технологического университета провести исследование.
Для начала нашли водителей, которые согласились проехать на своей машине по шестиполосной дороге. Первый заезд – в тишине. Второй – под музыку. Если вначале водители ехали, как положено, то когда в салоне заиграли песни, настроение за рулем у людей повысилось настолько, что захотелось ехать побыстрее.
- Скорость увеличилась в среднем на 5 миль в час выше предела, - сообщает nme.com.
За 20 минут на дороге при прослушивании рок-музыки, водители в среднем совершили обгон 70 раз. Сколько раз упрекнули тех, кого пришлось обгонять (наверное те, ехали в тишине), не уточняется. Больше всего воздействовала на водителей песня American Idiot' из Green Day. Водители, случая ее, чаще всего превышали скорость и шли на опасные маневры.
Топ-5 опасных песен
1.Green Day — American Idiot
Green Day - American Idiot.
2.Майли Сайрус — Party In The USA
3.The Killers — Mr Brightside
Miley Cyrus - Party In The U.S.A..
4.The Chainsmokers — Don’t Let Me Down
5.Брюс Спрингстин — Born To Run
- Полученные результаты полезны для разработки эффективных стратегий обучения водителей - в частности, рекламной программы, которая повысит осведомленность о негативном влиянии прослушивания музыки вождение, - сказал ведущий исследователь Цян Цзэн.
Нашли исследователи и «безопасные» песни. Слушать в машине не запрещается:
1. Led Zeppelin — Stairway To Heaven
Led Zeppelin - Stairway to Heaven.
2. Red Hot Chili Peppers — Under The Bridge
Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge.
3. Дрейк — God’s Plan
4. Toto — Africa
5. Khalid — Location
ИСТОЧНИК KP.RU