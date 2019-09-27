В МИД РФ прокомментировали инцидент с высказыванием Малахова

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-27T16:50:50+03:00

В ведомстве заявили, что никто не вызывал российского представителя в Министерство иностранных дел Киргизии

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В Министерстве внутренних дел России опровергли сообщение о том, что советник-посланник российского посольства был вызван в МИД в Киргизии из-за высказывания телеведущего Андрея Малахова в адрес жителей республики. В ведомстве уточнили, что данный вопрос был поднят в ходе плановой рабочей встречи.

«Никто не вызывал российского представителя в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова. В ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги среди прочего подняли вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале «Россия»», - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ назвали высказывание Малахова его личной точкой зрения, которая не имеет никакого отношения к двусторонним межгосударственным отношениям.

Как писал ранее сайт kp.ru, Министерство иностранных дел Киргизии выразило озабоченность высказыванием российского ведущего, который допустил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог намерено устроить ДТП за денежное вознаграждение из-за плохой социально-экономической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU