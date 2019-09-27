2019-09-27T12:12:45+03:00
Общество

В МИД Киргизии вызвали российского дипломата после высказывания Андрея Малахова

В ведомстве считают, что ведущий «некорректно высказался» относительно ситуации вокруг гражданина республики
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Андрей МалаховАндрей МалаховФото: Евгения ГУСЕВА
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Министерство иностранных дел Киргизии выразило озабоченность ситуацией вокруг высказывания телеведущего Андрея Малахова в адрес жителей республики и вызвало советника-посланника посольства России. Об этом говорится в распространенном сообщении киргизского МИД.

Поводом для такой реакции внешнеполитическое ведомства стала передача «Прямой эфир с Андреем Малаховым». В Бишкеке считают, что популярный телеведущий «некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом гражданина России Александра Маругова».

Ранее во время эфира телепередачи Малахов допустил, что Акбаров мог намерено устроить ДТП за денежное вознаграждение из-за плохой социально-экономической ситуации.

Напомним, что 25-летний Александр Маругов, сын владельца «Озерецких колбас» и «Мясной империи», погиб в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве 7 июля. Парень ехал в составе колонны байкеров на разрешающий сигнал светофора, когда в него врезалась машина такси под управлением Исламбека Акбарова. От полученных травм Маругов скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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