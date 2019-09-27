МВД готовит законопроект о защите полицейских в интернете

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-27T17:38:29+03:00

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Министерство внутренних дел России приступило к разработке законопроекта, который защитит полицейских от посягательств на неприкосновенность их чести и достоинства в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете.

Ожидается, что документ вступит в силу в январе 2020 года. Он должен будет уточнить понятие "оскорбление сотрудника полиции" в части распространения явно неуважительной по отношению к правоохранителям информации.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU