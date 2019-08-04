Активист несогласованных акций в Москве призвал убивать детей силовиков

На несанкционированном митинге многие силовики прятали лица под масками. Ведь протестующие объявили на них охоту. В соцсетях стали выкладывать личные данные людей в форме: домашние адреса, снимки жен и детей.

- Мне вот только интересно, как они собираются им мстить. Ох, не надо бы вам их задирать. В следующий раз они могут быть не такими добрыми и вежливыми, - возмутился блогер под ником «Голос Мордора». И тут же получил от оппозиционеров ответ.

- Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео (заснятое неостановочное убийство, - ред.) Вы как будто первый день на свете живёте, задавая такие вопросы, - написал москвич Максим Стеклов.

Такой пост оставил Максим Стеклов

Судя по публикуемым им постам, Стеклов сам участвовал в московских протестах. Да и «Стеклов», вероятно, его псевдоним.

- Макс Стеклов, он же Владислав Юрьевич Синица. Выпускник ВГНА Минфин за 2015 год. Проживает, вероятно, в Люберцах, - раскопал блогер Алекс Феррана.

Блогер Алекс Феррана выяснил, кто скрывается за ником

По некоторым данным, Стеклов причастен проекту «Сканер». Там как раз и выкладывали адреса силовиков, после чего их детям и женам поступали угрозы.

- Нужно быть моральным уродом, чтобы угрожать детям, - написал Стеклову один из пользователей Твиттера.

- О, как приятно, сидя в маминой квартирке, прикрывшись анонимайзером, мечтать – как бы мог мстить недругам, - иронизирует другой.

И силовики себя в обиду не дают. Они разместили в соцсетях анонимное обращение к организаторам беспорядков в Москве.

- В последнее время вы обнаглели на столько, что начинаете угрожать нам, - пишут силовики. - Людям, которые честно исполняют свой долг, защищают интересы нашей страны, в том числе в горячих точках, рискуя своей жизнью. Некоторые из вас угрожают нам тем, что будут выявлять наши персональные данные, наших близких, в том числе наших детей. Вы за это ответите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анатомия протеста: Бунтари вооружились пистолетами и «мертвыми душами»

«Комсомолка» разобралась, как провокаторы руководят изнутри несанкционированными митингами (подробности)

КСТАТИ

Майор ОМОНа: «Да покрашу я забор, покрашу. Вот закончатся эти митинги…»

Корреспондент «КП» послушал - о чем говорили полиция и протестующие на несанкционированной акции в Москве. С разных сторон (подробности)