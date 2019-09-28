Metallica отменила гастрольный тур из-за ушедшего в запой вокалиста

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-28T15:21:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Американская хеви-метал группа Metallica была вынуждена отметить концертный тур по Австралии и Новой Зеландии из-за госпитализации 56-летнего вокалиста Джеймса Хэтфилда.

Фронтмен вновь столкнулся с последствиями своей пагубной привычки, и извиняться за него пришлось другим участникам коллектива - Ларсу Ульриху, Кирку Хэмметту и Роберту Трухильо. В своем совместном заявлении музыканты признались, что просто “опустошены” случившемся.

"Как большинство из вас, вероятно, знает, наш брат Джеймс уже много лет борется с алкогольной зависимостью. И сейчас он, к сожалению, вынужден возобновить программу лечения", - говорится письме участников группы Metallica.

Музыканты пообещали встретиться со своими фанатами, как только позволит график и здоровье артистов. Пока же деньги за приобретенные билеты будут возвращены.

"Еще раз, мы опустошены тем, что причинили неудобства столь многим из вас, особенно самым преданным поклонникам, которые путешествуют на большие расстояния лишь для того, чтобы посетить наши шоу", - подчеркнули музыканты.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент Metallica является самой успешно гастролирующей группой в мире. За все время участники группы посетили 48 стран на семи континентах и только за счет билетов выручили свыше 1,4 млрд долларов.

Группа крови от Metallica.

ИСТОЧНИК KP.RU