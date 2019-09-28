США требуют передать им россиянина, задержанного в Испании

28 Сент. 23:23 2019-09-28T23:23:53+03:00

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Американские власти требуют экстрадиции задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина в Соединенные Штаты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о задержании нашего соотечественника по запросу США стало известно накануне, хотя арестовали его еще 20 сентября. Ранее сообщалось, что приехавшего в Испанию с женой и ребенком Александра К. подозревают в причастности к «миллионному мошенничеству» с помощью интернета. Его адвокат Елена Таранова рассказала, что он не согласен с этими обвинениями.

Юрист сообщила, что 23 сентября направила ходатайство об участии в процессе, запрос о доступе к материалам дела и запрос о досрочном освобождении подзащитного. Однако пока суд Испании только принял постановление о подтверждении участия адвоката в процессе.

«Единственные документы, которыми располагает защита – это короткое описание вменяемых ему преступных действий, с которыми мой подзащитный не согласен», - сказала Елена Таранова РИА Новости.

Она добавила, что «пока не было предоставлено никаких дополнительных документов и других доказательств», только открыто дело об экстрадиции россиянина в США.

ИСТОЧНИК KP.RU