В Словакии разбился истребитель МиГ-29 ВВС страны

СЕГОДНЯ 00:16 2019-09-29T00:25:19+03:00

По данным словацкого Минобороны, пилот катапультировался, но его судьба пока неизвестна

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В субботу, 28 сентября, в Словакии разбился истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил страны, передает Словацкое радио со ссылкой на официального представителя министерства обороны республики Данку Цапакову.

Уточняется, что самолет по невыясненным пока причинам упал в субботу вечером возле города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны. В момент аварии истребитель в паре с другим МиГ-29 выполнял тренировочный полет. Второй самолет благополучно приземлился.

По данным словацкого Минобороны, пилот разбившегося боевого самолета успел катапультироваться, однако судьба летчика пока неизвестна.

Предположительно, причиной аварии мог стать недостаток топлива в баках, такую версию озвучила полиция. На место крушения выехал министр обороны Словакии Петер Гайдош и командование ВВС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в среду, 25 сентября, разбился истребитель МиГ-21, принадлежащий ВВС Индии. Крушение произошло неподалеку от авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, оба летчика успешно катапультировались и выжили.

ИСТОЧНИК KP.RU