The New York Times: Трамп искал доказательства вмешательства Украины в американские выборы

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-29T09:44:14+03:00

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Дональд Трамп искал доказательства причастности Украины к вмешательству в американские выборы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции данные. Несмотря на то, что в минюсте США утверждали о Россия могла вмешиваться в выборы президента Америки в 2016 году, сам Дональд Трамп был уверен – вмешательство могло быть, но со стороны Украины. Для этого он даже отправил в Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани.

Трамп якобы верил в конспирологическую теорию – на Украине можно найти «пропавшую» переписку Хиллари Клинтон. Кроме того, в стране находятся те, кто активно поддерживает демократическую партию – соперников Трампа. Напомним, именно информатор из Украины сообщил о том, что в телефонном разговоре Трампа с Зеленским, американский президент позволил себе сказать «лишнего». Эта история привела к началу процедуры импичмента.

ИСТОЧНИК KP.RU