2019-09-29T09:44:14+03:00
Политика

The New York Times: Трамп искал доказательства вмешательства Украины в американские выборы

Глава Белого дома уверен, что некие «силы на Украине» связаны с демократической партией США
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Трамп отправил в Украину своего адвокатаТрамп отправил в Украину своего адвокатаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Дональд Трамп искал доказательства причастности Украины к вмешательству в американские выборы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции данные. Несмотря на то, что в минюсте США утверждали о Россия могла вмешиваться в выборы президента Америки в 2016 году, сам Дональд Трамп был уверен – вмешательство могло быть, но со стороны Украины. Для этого он даже отправил в Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани.

Трамп якобы верил в конспирологическую теорию – на Украине можно найти «пропавшую» переписку Хиллари Клинтон. Кроме того, в стране находятся те, кто активно поддерживает демократическую партию – соперников Трампа. Напомним, именно информатор из Украины сообщил о том, что в телефонном разговоре Трампа с Зеленским, американский президент позволил себе сказать «лишнего». Эта история привела к началу процедуры импичмента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для приема на работу нужно будет предоставлять электронный документ вместо СНИЛС
Илон Маск объяснил, почему не верит в существование инопланетян
В США считают, что покупка Украиной Javelin станет «способом унижения» России
Щенок питбуля погиб, спасая двух детей от ядовитой змеи
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до максимальной категории опасности
Вероятный приемник Могерини считает санкции геополитическим оружием
Илон Маск анонсировал первый полет Starship через два месяца
Илон Маск анонсировал первый полет Starship через два месяца
В Германии считают, что Зеленский в беседе с Трампом оскорбил Меркель
Украинский политолог заявил, что Запад перешел на сторону России
Военный эксперт прокомментировал теорию китайцев об упомянутом Шойгу «кошмаре авианосцев»
В Госдепе возобновили расследование о служебной переписке Хиллари Клинтон
Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов