Демократы инициировали начало процедуры импичмента Трампа

День и даже час объявления о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, его политические противники – демократы в лице спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси выбрали мастерски.

Прилетев в Нью-Йорк из Вашингтона, Трамп вчерашним утром выступил на открытии т.н. высокой недели очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вечером того же дня он давал торжественный прием для всех глав-делегаций, прибывших в Город Большого Яблока и слушавших его выступление. Получилось, что утром президенты и короли, главы правительств и руководители внешнеполитических ведомств стран-членов ООН приветствовали президента великой державы, а через несколько часов они должны были жать руки руководителю страны, которому грозит позорный уход в политическое небытие.

Дональд и Мелания Трамп прибыли на открытие 74 ассамблеи ОНН в Нью-Йорке.Фото: REUTERS

КАКОВА ПРОЦЕДУРА ИМПИЧМЕНТА ПРЕЗИДЕНТА В АМЕРИКЕ?

Импичмент в США – это предъявление обвинений. Их необходимо не только сформулировать на словах, но и подтвердить фактами. Расследование и сбор доказательств поручаются комитетам Конгресса. Потратив не только время, но и бюджетные деньги, они представляют итоги своих расследований комитету по разведке, одним из ключевых полномочий которого является оценка серьезности и важности собранных доказательств. Именно комитет по разведке решает: выносить вопрос об импичменте на голосование всей Палаты представителей или замять дело.

За всю историю США дела лишь двух президентов представлялись к импичменту: Эндрю Джонсона в 1868 году (о незаконной отставке военного министра) и Билла Клинтона в 1999 году (о лжесвидетельстве и препятствию правосудия). Причем оба этих главы государства вышли сухими из воды: в их случаях не было получено необходимых для обвинений 2/3 голосов сенаторов. В 1974 году надежд на такой мягкий сценарий не питал Ричард Никсон (дело о незаконной прослушке офисов политических противников), добровольно уйдя в отставку до начала процедуры импичмента.

Трамп приветствует делегатов ассамблеи ООН на торжественном открытии.Фото: REUTERS

ЗА ЧТО ТРАМПУ ГРОЗЯТ ИМПИЧМЕНТОМ?

Соответствующие спецслужбы прослушивают телефонное общение американского лидера с его зарубежными коллегами. Пару недель назад Трамп говорил с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Офицер, принимавший участие во вполне законной в этом случае прослушке, якобы, настолько впечатлился открытым давлением Трампа на собеседника, что тут же доложил об этом своему начальству. Цитаты из стенограммы разговора Трампа с Зеленским дошли до Конгресса, оттуда заодно уж утекли в прессу, и Трампа обвинили в противозаконном давлении на иностранное государство, а также в использовании служебного положения с целью получения компромата на своих политических оппонентов. Ситуация особо осложнилась за счет того, что Трамп, согласно американской прессе, просил у Зеленского компромат на сына экс-вице-президента США Джо Байдена, работавшего в одной из украинских нефтяных компаний. А также и на самого Джо, который в свое время курировал американо-украинские отношения. И Байден, и Трамп в качестве своих аргументов использовали зависимость Украины от американской материальной помощи. А Байден, до кучи, еще и основный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах.

Дональд Трамп выступил на открытии 74 Генеральной ассамблеи ООНФото: REUTERS

КАК ОТРЕАГИРОВАЛ НА НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ ИМПИЧМЕНТА ТРАМП?

Трамп, и ранее громогласный заявлявший, что демократ Джо Байден коррумпирован, написал в своем Твиттере о начавшихся притеснениях, а также обвинил своих противников в том, что ему испортили такой замечательный день. Затем последовал еще один твит: о скорой публикации стенограммы своего разговора с Зеленским. Из Киева не замедлило поступить сообщение о том, что украинский президент не испытывал никакого давления с американской стороны, а сам разговор был «приватным и конфиденциальным». В настоящий момент стенограмма проходит процедуру снятия грифа «секретно».

Встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООНФото: REUTERS

ДОЙДЕТ ЛИ ДЕЛО ДО ИМПИЧМЕНТА?

Вряд ли. Обычные математические расчеты дают почти полный расклад голосов в обеих палатах. И пусть у республиканцев нет гарантированного большинства, в стане демократов далеко не все поддерживают идею третьей попытки во всей американской истории довести процедуру импичмента главы государства до победного конца.

Пока же Пелоси чеканит слова обвинений: «Действия Трампа – позорный факт нарушения президентом своей присяги, предательство нашей национальной безопасности и предательство честной системы наших выборов». Сразу после этого заявления прыть Пелоси осадил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти: «Пелоси – спикер Палаты, но она не говорит от имени всей Америки».

Однозначно, но всем этом погреют руки и оттянут на себя голоса однопартийцы Джо Байдена, конкурирующие как с ним, так с действующим президентом США в предвыборном ралли. Пока что не вышедшие из президентской гонки сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Кори Букер и Камала Харрис поддержали начало процедуры импичмента Трампа.

Тем временем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявляет о начале процедуры импичмента Трампа в Капитолии США в ВашингтонеФото: REUTERS