СЕГОДНЯ 22:07 2019-09-29T22:56:16+03:00

СМИ: В результате столкновений полиции и протестующих в Гонконге задержаны более 100 человек Фото: REUTERS

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По информации китайских СМИ, в воскресенье в результате очередных столкновений гонконгской полиции и протестующих более 100 человек были задержаны, а 25 госпитализированы.

Сообщается, что основные события происходили в районах Адмиралтейство, Ваньчай и Козуэй-бей.

- Более 100 человек задержаны. По состоянию на 22.30 по местному времени, 25 человек были госпитализированы с ранениями, - информирует газета South China Morning Post.

Напомним, в Гонконге продолжились антиправительственные протесты, которые вылились в ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами в разных частях города.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября в ходе протестов в Гонконге пострадали 19 человек. Состояние двух демонстрантов оценивалось как тяжелое. В районе Монгкок радикально настроенные протестующие попытались блокировать дороги и устроить поджоги, в результате чего правоохранительные органы применили перцовые баллончики и резиновые дубинки.

ИСТОЧНИК KP.RU