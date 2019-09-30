2019-09-30T12:46:38+03:00
Экономика

В Молочном союзе недовольны ведущей к росту цен маркировке

Эксперты считают излишним введение ЭВС
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России будут действовать сразу две системы контроля молочной продукцииВ России будут действовать сразу две системы контроля молочной продукцииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты. Это связано с запуском электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на данный вид продукции, который запланирован на конец осени. Представители Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) прокомментировали ситуацию и назвали введение новой маркировки ненужной и дорогостоящей мерой.

«Достаточно одной электронной сертификации, маркировка — это огромные затраты для предприятия. [...] Затраты будут более 30 миллиардов рублей в год. [...] Это больше, чем вся поддержка молочной отрасли. В этом случае будет рост не на 10%, а гораздо больше», — цитирует слова исполнительного директора Молочного союза России Людмилы Маницкой ИА НСН.

При этом в ответ на новость о введении маркировки Россельхознадзор не ожидает повышения цен на молоко и молочные продукты с 1 ноября. Более того, в ведомстве добавили, что не исключают снижения себестоимости продукции в 2020 году.

Ранее газета «Известия» писала, что текущей осенью подорожание молочных продуктов на 10-12%. Об этом изданию сообщил глава комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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