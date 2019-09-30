2019-09-30T13:33:52+03:00
Общество

В Тюменской области открылась Школа юных нейроинженеров

В ней старшеклассники будут изучать основы нейротехнологии и программирование
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Для каждого ученика Школы юных нейроинженеров оборудовали рабочее место с двумя мониторами. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.Для каждого ученика Школы юных нейроинженеров оборудовали рабочее место с двумя мониторами. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени открылась первая в области Школа юных нейроинженеров. Ученики 9-11 классов будут изучать в ней основы нейротехнологий, языки программирования и прикладную математику. Тестовые испытания в пилотный класс прошли 20 учеников: для них в школе оборудовали специальный класс «Нейрум». Класс оснащен по последнему слову техники — у каждого учащегося в нем будет персональное рабочее место с двумя мониторами.

На торжественной церемонии открытия ученикам вручил ключи от класса. Школа юных нейроинженеров создана в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации», который курирует Департамент информатизации Тюменской области. Как подчеркнул губернатор региона Александр Моор, нейротехнологии — очень перспективное направление, которое уже сегодня широко востребовано в Тюменской области.

- В области успешно работает Федеральный центр нейрохирургии, появились стартапы в сфере нейросетевых технологий, открыты представительства профильных российских компаний, созданы «Кванториумы» и центры робототехники, - отметил Александр Моор во время церемонии открытия Школы. - Технологии искусственного интеллекта прочно входят в повседневную жизнь. Поэтому потребность в специалистах в этой сфере будет только расти. Важнейшее условие решения задачи формирования сектора нейротехнологий в региональной экономике – опережающая подготовка молодых кадров. Школа юных нейроинженеров служит инструментом для выполнения этой задачи.

Обучение в Школе будет вестись по уникальной программе, которую специально разработали специалисты тюменского «Объединения когнитивных ассоциативных систем» вместе с экспертами отраслевого союза «Нейронет».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С космодрома Плесецк проведен пуск баллистической ракеты «Тополь-М»
Россияне назвали самые перспективные иностранные языки
Джонсон назвал обвинения журналистки The Sunday Times в сексуальном домогательстве ложью
Экс-прокурор Украины покинул страну после интервью американским СМИ
В Москве из школы эвакуировали около 360 детей из-за угрозы взрыва
Осенью в армию призовут около 132 тысячи человек
МИД России о переговорах с США по разоружению: Москва сохранит poker face
«Спартак» сделал предложение Дженнаро Гаттузо
В России хотят создать космический корабль, дешевле, чем у Илона Маска
Политолог прокомментировал слова главы украинской делегации в ПАСЕ о России
Появилось видео авиаудара на НПЗ в Саудовской Аравии
В Молочном союзе недовольны ведущей к росту цен маркировке
Перед матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина
Мошенники от имени минтруда предлагают россиянам несуществующее пособие
Суд смягчил приговор Павлу Устинову: год условно
NASA отправит имена всех желающих землян на Марс
Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком