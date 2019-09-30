В Тюменской области открылась Школа юных нейроинженеров

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-30T13:33:52+03:00

В ней старшеклассники будут изучать основы нейротехнологии и программирование

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В Тюмени открылась первая в области Школа юных нейроинженеров. Ученики 9-11 классов будут изучать в ней основы нейротехнологий, языки программирования и прикладную математику. Тестовые испытания в пилотный класс прошли 20 учеников: для них в школе оборудовали специальный класс «Нейрум». Класс оснащен по последнему слову техники — у каждого учащегося в нем будет персональное рабочее место с двумя мониторами.

На торжественной церемонии открытия ученикам вручил ключи от класса. Школа юных нейроинженеров создана в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации», который курирует Департамент информатизации Тюменской области. Как подчеркнул губернатор региона Александр Моор, нейротехнологии — очень перспективное направление, которое уже сегодня широко востребовано в Тюменской области.

- В области успешно работает Федеральный центр нейрохирургии, появились стартапы в сфере нейросетевых технологий, открыты представительства профильных российских компаний, созданы «Кванториумы» и центры робототехники, - отметил Александр Моор во время церемонии открытия Школы. - Технологии искусственного интеллекта прочно входят в повседневную жизнь. Поэтому потребность в специалистах в этой сфере будет только расти. Важнейшее условие решения задачи формирования сектора нейротехнологий в региональной экономике – опережающая подготовка молодых кадров. Школа юных нейроинженеров служит инструментом для выполнения этой задачи.

Обучение в Школе будет вестись по уникальной программе, которую специально разработали специалисты тюменского «Объединения когнитивных ассоциативных систем» вместе с экспертами отраслевого союза «Нейронет».