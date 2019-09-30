2019-09-30T14:07:38+03:00
Политика

Экс-прокурор Украины покинул страну после интервью американским СМИ

Журналистам Юрий Луценко рассказал о давлении на него со стороны адвоката Трампа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бывший генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоБывший генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший прокурор Украины Юрия Луценко покинул страну. Знакомый с ситуацией экс-депутат Верховной Рады Сергей Лещенко написал в соцсетях, что тот осел в Великобритании. Вероятной причиной скорого отъезда Луценко могло стать интервью журналистами газеты Los Angeles Times. Бывший гепрокурор сообщил, что на него оказывал давление адвокат Трампа, направленный президентом США в Украину якобы для того, чтобы способствовать расследованию дела Байдена и его сына.

Юрий Луценко утверждал, что его неоднократно просили расследовать это дело, но он каждый раз отвечал отказом.

- Бывший генеральный прокурор Луценко слинял с Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани, - написал в соцсетях Лещенко. Его слова приводит ТАСС.

Об отъезде экс-прокурора он узнал от журналиста NBC Ричарда Энгеля. Тому сообщили, что Юрий Луценко едет в Лондон с целью учить английский.

- Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу, - сказал Лещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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