Луценко рассказал американцам, как он отказывался расследовать дело Байдена
Депутат Верховной рады Юрий Луценко заявил, что когда он занимал должность генпрокурора Украины, много раз отказывался начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера по просьбе личного адвоката главы Белого дома Дональда Трампа.
Луценко в интервью газете Los Angeles Times рассказал, как дважды встречался с Рудольфом Джулиани и неоднократно беседовал с ним по телефону, и юрист Трампа якобы каждый раз просил его инициировать следствие. Однако, по словам Луценко, он всегда отвечал адвокату, что готов сотрудничать, если таким расследованием займутся ФБР или прокуратура США, и настаивал на том, что украинское законодательство Байдены не нарушали.
«Я говорил ему, что не могу начинать следственные действия только в интересах американского чиновника», - подчеркнул Луценко.
Ранее его бывший заместитель сообщил, что никто не проводил расследование в отношении Байденов, поскольку дело о деятельности компании Burisma Group было закрыто еще 1 августа 2017 года.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине.
Трампу объявили импичмент.
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ИСТОЧНИК KP.RU