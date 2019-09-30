2019-09-30T04:59:11+03:00
Политика

Луценко рассказал американцам, как он отказывался расследовать дело Байдена

Экс-генпрокурор Украины заявил, что адвокат Трампа много раз просил его начать следствие в отношении бывшего вице-президента США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоБывший генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Верховной рады Юрий Луценко заявил, что когда он занимал должность генпрокурора Украины, много раз отказывался начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера по просьбе личного адвоката главы Белого дома Дональда Трампа.

Луценко в интервью газете Los Angeles Times рассказал, как дважды встречался с Рудольфом Джулиани и неоднократно беседовал с ним по телефону, и юрист Трампа якобы каждый раз просил его инициировать следствие. Однако, по словам Луценко, он всегда отвечал адвокату, что готов сотрудничать, если таким расследованием займутся ФБР или прокуратура США, и настаивал на том, что украинское законодательство Байдены не нарушали.

«Я говорил ему, что не могу начинать следственные действия только в интересах американского чиновника», - подчеркнул Луценко.

Ранее его бывший заместитель сообщил, что никто не проводил расследование в отношении Байденов, поскольку дело о деятельности компании Burisma Group было закрыто еще 1 августа 2017 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине.

Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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