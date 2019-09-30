2019-09-30T14:39:21+03:00
Общество

Россияне назвали самые перспективные иностранные языки

Большая часть населения проголосовала за английский и китайский языки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Больше половины россиян считают необходимым изучать иностранные языкиБольше половины россиян считают необходимым изучать иностранные языкиФото: Олег УКЛАДОВ
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Больше половины жителей России (63%) считают, что в современном мире необходимо изучать иностранные языки. При этом сами заняться их изучением в ближайшее время готовы лишь 23% опрошенных. Такие данные приводит ВЦИОМ.

«Чаще всего о необходимости изучать иностранный язык говорят жители Москвы и Санкт-Петербурга (75%), представители женской аудитории (69%), респонденты с высшим или неполным высшим образованием (66%), а также люди в возрасте от 60 лет и старше (71%)», — говорится в документе.

При этом самым перспективным для изучения языком большинство респондентов (95%) назвали английский. На втором месте по популярности в нашей стране стал китайский язык. За его актуальность и востребованность выступили 48% опрошенных. И замыкает тройку лидеров немецкий язык. За него проголосовали 32% россиян.

Другие иностранные языки набрали куда меньше голосов. Так, за французский язык проголосовали чуть больше 20 процентов россиян, а за испанский и вовсе меньше 10%.

Между тем, 28% опрошенных отметили, что свободно владеют языком, который не входит в этот список. Так, 22% респондентов рассказали, что в совершенстве знают украинский язык, передает «Ридус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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