Эксперт рассказал, как запоминать имена новых знакомых с первого раза

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-30T14:54:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Зачастую люди забывают имя новых знакомы из-за чего попадают в неловкие ситуации. Решение этой проблемы предложил американский эксперт по вопросам памяти Честер Сантос. Он предложил воспользоваться техникой, которая поможет улучшить память и запомнить имена людей вокруг.

По мнению эксперта, чтобы достичь успеха необходимо следовать нескольким простым правилам.

- При первой встрече необходимо повторить имя нового знакомого: «Приятно познакомиться, Джон»;

- далее, чтобы закрепить ассоциации, Сантос предлагает начинать фразу, снова назвав имя нового знакомого: «Итак, Джон, как твои дела?»;

- проще будет запомнить новое имя, если оно будет ассоциироваться кем-то из знакомых или с известной личностью, например, нового знакомого Джона зовут также как Джона Леннона;

- и наконец при прощании, следует также повторить новое имя.

Сантос уверен, что если использовать все эти рекомендации, то шансы запомнить имя нового знакомого с первого раза намного увеличиваются, пишет «Ридус».

ИСТОЧНИК KP.RU