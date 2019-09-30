Кремль: проведет двусторонние переговоры с Роухани и Пашиняном в Ереване
В Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин проведет во вторник, 1 октября, двусторонние переговоры с лидерами Ирана и Армении Хасаном Роухани и Николом Пашиняном.
Встреча пройдет на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
- Помимо лидеров государств-членов Евразэс (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), на встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при Союзе, - также сообщили в Кремле, пишет "РИА-Новости".
Уже известно, что на заседании будут обсуждены вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы развития интеграционных процессов. Также намечены задачи по улучшению функционирования единого рынка.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле текущего года Владимир Путин и Никола Пашинян обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Президент России пообщался с премьером Армении по телефону.
ИСТОЧНИК KP.RU