СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-30T15:46:18+03:00

Кремль: проведет двусторонние переговоры с Роухани и Пашиняном в Ереване Фото: REUTERS

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В Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин проведет во вторник, 1 октября, двусторонние переговоры с лидерами Ирана и Армении Хасаном Роухани и Николом Пашиняном.

Встреча пройдет на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

- Помимо лидеров государств-членов Евразэс (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), на встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при Союзе, - также сообщили в Кремле, пишет "РИА-Новости".

Уже известно, что на заседании будут обсуждены вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы развития интеграционных процессов. Также намечены задачи по улучшению функционирования единого рынка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле текущего года Владимир Путин и Никола Пашинян обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Президент России пообщался с премьером Армении по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU