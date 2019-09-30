В Госдуме ответили на условия ФРГ для снятия санкций с России

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-30T16:42:32+03:00

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что для снятия антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских соглашений. Эти слова прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. По мнению депутата, это не что иное, как очередной предлог, чтобы оставить экономические ограничения в отношении России.

«Мы к ним уже привыкли, они по большому счёту нам ущерба не наносят. Тем не менее это сдерживает развитие наших отношений с европейскими странами. Мы, конечно, хотели бы, чтобы они побыстрее отказались от неконструктивного подхода по отношению к России. Для нас язык санкций и давления совершенно неприемлем», — цитирует Морозова RT.

Член Госдумы добавил, что единственный формат, который готова поддерживать Россия — это переговоры.

Кроме того депутат обратил внимание на то, что Россия предпринимает все необходимые усилия, чтобы Минские договоренности были реализованы, в то время как Украина свою часть условий не выполняет.

Напомним, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт во время своего выступления заявил о том, что санкции в отношении РФ будут сняты или ослаблены только в случае выполнения условий Минских соглашений, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU