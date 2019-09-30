В Движении автомобилистов прокомментировали планы по введению электронных водительских прав
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин одобрил введение электронных автомобильных прав. Однако добавил, что важно сохранить за автомобилистом выбор и выдать ему права старого образца, если он попросит.
«Я не вижу подводных камней (в этой инициативе — прим.ред.). Важно только, чтобы сохранялась возможность выбора. Кто хочет — электронные, кто хочет — в прежнем, пластиковом виде. В эпоху современных технологий, конечно, подобного рода практика, я думаю, в конце концов возобладает и большинство водителей перейдут на электронные водительские удостоверения. Но кто-то, может, и не захочет, поэтому альтернатива должна оставаться», — цитирует Похмелкина RT.
Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил о том, что в России могут ввести электронные водительские удостоверения. В Госавтоинспекции уже работают над проектом этой инициативы. Ожидается, что электронный документ станет полноценной заменой пластиковому удостоверению.
Кроме того Черников добавил, что электронные права могут быть интегрированы в смартфоны. В настоящее время ведется разработка необходимого мобильного приложения, передает news.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU