Бастрыкин принес соболезнования семье погибшего полковника Капустина

СЕГОДНЯ 18:55 2019-10-01T18:55:52+03:00

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Председатель СК России Александр Бастрыкин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким полковника юстиции Владислава Владимировича Капустина, чья жизнь оборвалась после совершенного на него нападения:

"Сегодня у стен Следственного комитета при исполнении служебного долга погиб наш товарищ – полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин. Офицер выполнял свои обязанности по организации личного приема граждан, когда присутствующий там мужчина хладнокровно ударил его ножом в спину. Владиславу Владимировичу было всего 42 года. Всю свою жизнь, начиная с институтской скамьи, он посвятил служению обществу, государству и справедливости. Упорство и вера в силу закона стали слагаемыми успешного выполнения поставленных перед ним задач на службе в органах внутренних дел, прокуратуре и Следственном комитете Российской Федерации. Следователь, прокурор, старший инспектор центрального аппарата СК России – настоящий профессионал в области юриспруденции, не растерявший за годы службы человеческих качеств, и талантливый аналитик, обладавший огромным опытом и знаниями. Всегда тактичный и болеющий душой за порученное дело… Его трагический уход из жизни – ощутимая потеря для всего нашего ведомства".

Глава СК России пообещал "в связи с невосполнимой утратой" поддержать супругу и маленького сына полковника Капустина.

"Ни одно преступление против тех, кто стоит на страже интересов граждан и государства, тем более столь дерзкое, не должно оставаться безнаказанным. Нашими следователями в кратчайшие сроки будут приняты необходимые меры, чтобы досконально установить картину произошедшего. Действия нападавшего, как и все связанные с этим обстоятельства, получат свою правовую оценку согласно уголовному законодательству", - отметил Бастрыкин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735175" frameborder="0"></iframe> Видео с места нападения на полковника СКР в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU