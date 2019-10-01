«Вас пырнут ножом»: Мужчина, который убил следователя в центре Москвы, много лет угрожал полицейским

В Москве произошло очередное нападение на сотрудника правоохранительных органов. 1 октября прямо на проходной здания центрального аппарата СКР на полковника юстиции Владислава Капустина прохожий накинулся с ножом. Нападавший бил со спины и задел сердце и аорту.

Нападавшим оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Мужчина попытался сбежать с места преступления, но едва не попал под машину и замешкался. Тогда его и задержали. Григорьеву было все равно, на кого из следователей нападать. Владислав Капустин стал случайной жертвой.

Во время задержания Сергей Григорьев показал: в паспорте лежит заявление, в котором он объясняет, зачем убил человека. Судя по спутанной речи, мужчина хотел возмездия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/735208" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника СК России.

«ВЫ ВЫКИНУЛИ МОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ»

— В записке написано, [зачем я зарезал]. Судья сказала, что я прав, а им все равно. Мировой судья в Ленинграде сказала, что я прав… Есть постановление суда, вы заявления мои все равно выкидываете с «увдшниками» вместе.

— Зачем вы порезали человека?

— Потому что вы мое заявление выкидываете. На дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что, на помойке с матерью жить? Она меня вырастила, стояла валенками торговала, все деньги мне отдавала, в институте учила. И чего я теперь? Буду под юбкой у нее прятаться? Ну, в суде разберемся.

Во время разговора Сергей довольно ухмыляется и даже не пытается сопротивляться. Он, наконец, сделал то, о чем столько времени мечтал.

Еще в феврале 2018 года Сергей Григорьев писал о своих размышлениях на странице психоневрологического диспансера №9 Невского района Санкт-Петербурга. Там мужчина несколько лет стоял на учете.

— При такой «мусарткой ***» и особо-тяжкой уголовщине, при такой коррупции — Вас Пырнут Ножом и скажу: «че ты гоношиш, а людей разводят на имущество и пытают», «получай, п…!», — поделился Григорьев (орфография сохранена, — прим. авт.).

Там же Григорьев анализирует уголовный кодекс и рассказывает про полицейских и ОПГ.

Известно, что Сергей Григорьев пытался вернуть жилье, долю в котором продал, и писал заявления в правоохранительные органы и жалобы.

В этот раз Сергей пришел к зданию на Техническом переулке с той же целью — написать очередное обращение. Но ему сказали, что нужно идти в здание по другому адресу. Тогда Григорьев вышел из себя, достал самодельный нож ударил первого попавшегося следователя.

На своих страницах в соцсетях петербуржец постоянно борется за правду. Особенно Григорьева беспокоит проблема заражения ВИЧ-инфекцией

МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ

О самом Сергее Григорьеве известно немного. 39 лет, всю жизнь прожил в Санкт-Петербурге. В профиле указано: учился в питерском Политехе на радиофизическом факультете и даже стал доктором наук. В Москву приехал специально, чтобы написать жалобу. Родственники Григорьева об этом даже не знали.

На своих страницах в соцсетях петербуржец постоянно борется за правду. Особенно Григорьева беспокоит проблема заражения ВИЧ-инфекцией. Правда, что именно имеет в виду молодой человек, понять довольно трудно (орфография сообщения сохранена, — прим. авт.):

О самом Сергее Григорьеве известно немного. 39 лет, всю жизнь прожил в Санкт-Петербурге

— Ответственность ВИЧ неспаличным анулирована! Читай комментарий к ролику! Всем сдать кровь на анализ!

На странице Сергея Григорьева собраны целые фильмотеки, в основном боевики: «Бомж с дробовиком», «Машина для убийств» и еще с десяток аналогичных картин. Теперь Григорьеву, который воплотил в жизнь один из сценариев, грозит пожизненное заключение. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735175" frameborder="0"></iframe> Видео с места нападения на полковника СКР в Москве.

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