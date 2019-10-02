Парламент Голландии потребовал от правительства изучить роль Украины в крушении MH17

СЕГОДНЯ 01:05 2019-10-02T01:05:26+03:00

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Депутаты парламента Голландии потребовали от правительства страны изучить, какую роль сыграла Украина в крушении рейса MH17. Данное предложение обсуждалось на вечерних дебатах во вторник, 1 октября. Его поддержали все партии, которые принимали участие в обсуждении.

- Для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов, - говорится в документе, который опубликован на сайте парламента страны. Депутаты потребовали от правительства изучить, "какие варианты существуют для проведения такого дальнейшего изучения фактов и доложить о результатах нижней палате парламента"

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ИСТОЧНИК KP.RU