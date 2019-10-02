В Великобритании из-за урагана «Лоренцо» эвакуированы тысячи семей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-02T12:38:57+03:00

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В Нескольких регионах Великобритании из-за урагана «Лоренцо» объявлен режим ЧС. Стихия спровоцировала сильнейшие наводнения, из-за которых пришлось эвакуировать жителей тысяч домов.

Сильнее всего от тайфуна пострадал остров Мэн. Местная деревня Лаксли оказалось полностью отрезана от цивилизации после того, как здешняя река вышла из берегов. Это привело к затоплению улиц и жилых домов. К счастью, в настоящее время все местные жители уже находятся в безопасности.

Помимо этого из-за опасности затопления были эвакуированы жители нескольких приморских районов в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.

От стихии также пострадали жители острова Норфолк в Тихом океане. В западной части острова пришлось эвакуировать около трех тысяч семей.

Кроме того, о возможности наводнения объявили еще в нескольких районах Англии, Уэльса и Шотландии, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU