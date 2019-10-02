Минобороны заявило об отсутствии необходимости испытывать С-500 в Сирии

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-02T13:20:30+03:00

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Министерство обороны России опровергло проведение испытаний зенитной ракетной системы С-500 в Сирии. В ведомстве заявили, что мысли отдельных "псевдоэкспертов" просто опередили действия.

"Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республике не было и нет", - цитирует газета "Известия" представителя Минобороны.

При этом ранее сообщалось, что такие маневры все же были проведены и весьма успешно. Специалисты якобы выявили ряд неполадок в работе, но незначительных - их удалось оперативно устранить.

Сайт kp.ru писал, что в качестве причины для проведения испытаний именно в Сирии называлась проверка оборудования в жестких климатических и технических условиях. В Минобороны заявили, что за этим не стоило ехать так далеко, ведь на российском полигоне "Ашулук" условия эксплуатации комплексов "нисколько не легче".

ИСТОЧНИК KP.RU