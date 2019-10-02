Елизавета II отказалась делать операцию

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-02T15:03:47+03:00

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Состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает серьезные опасения у ее родных. Ее величество отказывается ложиться в больницу, чтобы провести операцию на колене.

Врачи рекомендуют королеве как можно скорее провести операцию на ноге, однако монаршая особа отказывается от лечения. Елизаветы II считает, что не может несколько недель провести в клинике и пропустить все запланированные мероприятия.

При этом близкие королевы крайне озабочены состоянием ее здоровья, поскольку больное колено все чаще дает о себе знать, передает Пятый канал.

Добавим, что проблемы с коленом у монаршей особы начались еще в 2003 году, когда она неудачно упала и порвала связки. Тогда королеве провели операцию. Лечение было успешным, однако с возрастом старая травма вновь обострилась. Еще в 2018 году Елизавета II призналась одной из посетительниц выставки цветов в Челси, что колено до сих пор доставляет ей массу неудобств, а сейчас болезнь и вовсе мешает королеве ходить. Родные не теряют надежду уговорить королеву довериться хирургам.

ИСТОЧНИК KP.RU