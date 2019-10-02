Эксперты разошлись во мнениях о том, сколько пьют россияне

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-02T16:54:55+03:00

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С 2003 по 2016 год в России снизилось употребление алкоголя на рекордные 43%. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Однако далеко не все эксперты верят в эту оптимистичную тенденцию. Так, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что потребление алкоголя сократилось максимум на 5%, и ни о каких 43% не может быть и речи. Объясняет он это тем, что данные за 2003 и 2016 год попросту невозможно сравнить.

- До 2016 года весь учет производства и продажи алкоголя велся Росстатом. Это был максимально приблизительный подсчет. Во второй половине 2016 года у нас была введена система ЕГАИСТ и начался более полный учет всей легальной продукции, - приводит слова Дробиза "ИА НСН".

В свою очередь главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн придерживается абсолютно противоположной точки зрения. По его словам, потребление алкоголя в России действительно падает: сокращается количество больных, отравлений, смертность - это видно и из вызовов скорой помощи.

А вот экс-главсанврач России Геннадий Онищенко не особо верит в оптимистическую статистку. В интервью Kp.ru он рассказал. что снижение действительно идет, но не такими темпами. Это связано с тем, что учет идет только по продажам, то есть по тому, что проходит через кассу. Но ведь есть еще и большой объем нелегального производства.

ИСТОЧНИК KP.RU