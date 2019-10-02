2019-10-02T16:54:55+03:00
Общество

Эксперты разошлись во мнениях о том, сколько пьют россияне

По официальной статистике, употребление алкоголя за 15 лет сократилось на 43%
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше питьВ ВОЗ заявили, что россияне стали меньше питьФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 2003 по 2016 год в России снизилось употребление алкоголя на рекордные 43%. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Однако далеко не все эксперты верят в эту оптимистичную тенденцию. Так, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что потребление алкоголя сократилось максимум на 5%, и ни о каких 43% не может быть и речи. Объясняет он это тем, что данные за 2003 и 2016 год попросту невозможно сравнить.

- До 2016 года весь учет производства и продажи алкоголя велся Росстатом. Это был максимально приблизительный подсчет. Во второй половине 2016 года у нас была введена система ЕГАИСТ и начался более полный учет всей легальной продукции, - приводит слова Дробиза "ИА НСН".

В свою очередь главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн придерживается абсолютно противоположной точки зрения. По его словам, потребление алкоголя в России действительно падает: сокращается количество больных, отравлений, смертность - это видно и из вызовов скорой помощи.

А вот экс-главсанврач России Геннадий Онищенко не особо верит в оптимистическую статистку. В интервью Kp.ru он рассказал. что снижение действительно идет, но не такими темпами. Это связано с тем, что учет идет только по продажам, то есть по тому, что проходит через кассу. Но ведь есть еще и большой объем нелегального производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин заявил, что Штаты используют доллар как политическое оружие
Путин: Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
На Европу обрушились мощные ливни, есть первые жертвы
Суд арестовал обвиняемого в убийстве московского следователя
Эдита Пьеха назвала Карела Готта гордостью Чехии
Путин не против публикации переговоров с Трампом
Путин: "Я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты"
На Украине оценили шансы Порошенко в борьбе против снятия санкций с России
"Обязательно будем это делать": Путин пошутил о вмешательстве в выборы США
Елизавета II отказалась делать операцию
Путин заявил, что строительство "Северного потока-2" не связано с политикой
В Кремле опровергли сообщения об отставке главы ФСИН
В Кремле позитивно встретили новость о подписании формулы "Штайнмайера"
Сопротивление Дании "Северному потоку-2" сравнили с плевками в колодец
Американские сенаторы призвали ввести санкции против Чайки и Корниенко
Бэнкси запустил собственный бренд и открыл выставочный зал
Минобороны заявило об отсутствии необходимости испытывать С-500 в Сирии
В Великобритании из-за урагана «Лоренцо» эвакуированы тысячи семей
ГИБДД будет выключать камеры фиксации нарушений в плохую погоду
Подготовка к будущей профессии: Алтайский край направил 40 млн рублей на обновление базы для обучения детей-инвалидов
В Союзе композиторов назвали смерть Канчели большой утратой
Умер Карел Готт - чешский эстрадный исполнитель
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием установления дипотношений
Названы города России, в которых быстрее всего тает вечная мерзлота
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью пенсионеров
Вдова Данелии рассказала о болезнях Канчели
Минэнерго рассчитывает провести "Северный поток-2" через воды Дании
Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе