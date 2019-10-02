Геннадий Онищенко: «Не будем устраивать пьянку по поводу «рекордного» снижения потребления алкоголя в России»

- Геннадий Григорьевич! Ну, наконец-то - с алкоголем у нас позитив!

- В смысле?

- Ура! Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось - к 2016-му - на 43%. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Вчера поздно вечером такая новость пришла. Вот как вы на этот раз воспримите такую информацию?

- С какого года?

- С 2003-го по 2016-й – на 43%. При этом, согласно отчету, зарегистрированное употребление алкоголя сократилось на 40%. Незарегистрированное употребление алкоголя -"производимого и продаваемого вне рамок госконтроля", на 48%.

- Снижение, действительно, происходит. Но не такими темпами. У нас статистика идет по продажам, то есть, то, что проходит через кассу.

Я многократно говорил о том, что у нас и нелегальный оборот существует, в частности, - завоз даже из наших ближайших соседей, с которыми мы - в едином экономическом союзе, - якобы "для личных нужд" его кинам сюда везут.

И плюс - нелегальное производство, которое до сих пор работает без сбоя.

И - еще то, что вообще не попадает в статистику.

Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года к 2016-му снизилось на 43%.Фото: Влад КОМЯКОВ

- Пример?

- Это так называемые спиртосодержащие жидкости двойного назначения - медицинские изделия… типа настойки боярышника, пустырника… И всякого рода бытовая химия, которую пьют социально сниженные группы населения.

- Ясно...

- Поэтому - цифра, которую ты называешь...

- Не я - Всемирная организация здравоохранения!

- ... излишне оптимистичная, поэтому я вас призываю: давайте мы не будем устраивать пьянку, в переносном смысле, по случаю радости, что мы на 43% снизили, и будем с большей силой продолжать с вами бороться с этим.

- Ну, тогда давайте...

- Действительно, снижение идет, и в основном оно - за счет того, что вырастает поколение, которое уже более-менее самостоятельно и скептически смотрит на всякого рода дурные привычки в виде алкоголя и потребления табака.

- При этом надо еще посмотреть другую статистику. Объем производства алкоголя у нас - на самом деле - не уменьшается, более того, растет объем производимого пива – а это тоже работает на эту нашу с вами "копилку", катастрофическую для нашей нации.

- Я вам еще раз напомню о том, что мы с вами должны учитывать те индикативы, которые мы избрали в национальном проекте «Здоровье». К 2021 году должны потреблять 9,1 литра, а к 2024-му – 8 литров. А 8 литров – это коварная черта для генофонда, по той же статистике Всемирной организации здравоохранения.

- Это в год - на человека?

- Да, в год на человека, так называемого безводного этилена. Поэтому вышеназванная организация в данном случае демонстрирует избыточный оптимизм, но он построен на нашей лукавой статистике.

- Вот!

- Но и снижение есть. Я оспариваю лишь темпы.

- Не расслабляйтесь, товарищ Гамов, и поменьше ёрничайте на эту тему.

- Никогда!

- Такая статистика, которой я сегодня в 0.40 тоже порадовался вместе с вами, лишь определяет тенденцию, но не те запредельно оптимистические темпы, о которых вы с таким сожалением мне сообщаете.

- Нет, с радостью. А чего вы мне тогда не позвонили?

- Ну, я щажу вас, у вас же другой биоритм, нежели у меня.

- А вот еще. Всемирная организация такую еще цифру приводит, что в период с 2003-го по 2018-й смертность сократилась у нас на 39% у мужчин и на 36% - у женщин. И наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя. С этим вы согласитесь?

- Ну, у нас доходило до 60 тысяч в год в 90-е – от алкоголя – так называемые острые смертельные отравления алкоголем. Сейчас эта цифра - 3 600.

Да, но еще одним косвенным свидетельством, говорящим не в пользу в этой статистики, является то, что у нас - аж 10 лет разница между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин. А ведь такая разница бывает, когда идет война.

У нас, действительно, идет война, но - химическая, этиленовая война против нации – мы так много этой гадости потребляем. И, конечно же, главный удар, как всегда, берут на себя мужчины.

- Понял. А Вероника Скворцова вот называла цифру, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года.

- Это правильно.

- А потребление табака и алкоголя в стране сократилось на четверть.

- Я еще раз говорю, давайте будем более хладнокровны в своей эйфории от побед. Победа, действительно есть, население, особенно ЗЭДовское… знаете, что это такое?

- Нет.

- Это те, кто родились после 2000-го года, им сейчас по 19 лет. Вот они, хоть у них и смартфон в руках со дня рождения, - все-таки более целеустремленные, чем игреки.

- Чем кто?

- Чем игреки. Игреки – это те, кто родились между 1981-м и 1991-м. Они более инфантильны. Ну и мы, конечно. Мы ж вообще с вами инфанты…

- Ну, я –то да. А вы-то… Вас, может быть, сейчас за такие успехи и за такие победы даже наградят…

- Меня?

- Ну да. Вы же столько боретесь против алкоголя…

- Давайте мы с вами все-таки не будем устраивать «пьянку» и добавлять...

- ...свои пять капель.

... - в ту пока еще катастрофическую цифру потребления – 10 литров – и только к 2021 году у нас будет 2,1…

- А вы думаете, получится так резко в России снизить?

- У нас все получится. Мы и не то можем делать.

- Понял. Спасибо вам за такой ранний утренний оптимизм, Геннадий Григорьевич!