2019-10-02T19:58:40+03:00
В мире

В Бундестаге призвали вернуть России в G8

Об этом лидер партии «Альтернатива для Германии» написал в колонке для «Комсомольской правды»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Александр Гауланд призвал Берлин как можно скорее наладить отношения с РоссиейАлександр Гауланд призвал Берлин как можно скорее наладить отношения с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В колонке для «Комсомольской правды», написанной к Дню объединения немцев 3 октября, лидер партии «Альтернатива для Германии» и депутат Бундестага Александр Гауланд призвал Берлин как можно скорее наладить отношения с Россией, в том числе вернуть её в формат G8:

«Нам нужны такие отношения с Россией, которые расширяют экономические возможности, — как строящийся сейчас газопровод «Северный поток-2». Нам нужна такая стратегия, которая объединит немецкие чудеса техники с российскими ресурсами. Нам нужна перезагрузка и на политическом фронте: Германия должна предложить России привилегированное партнёрство и в качестве первого шага вернуться от «Большой семёрки» к «Большой восьмёрке». За этим могут последовать и дальнейшие действия — строительство всеобъемлющего европейского дома на прочном фундаменте», — написал Александр Гауланд в колонке для «КП».

Напомним, из «Большой восьмёрки» (G8) — неформального союза самых развитых государств планеты — Россию исключили после Украинского кризиса и других событий 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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