2019-10-02T20:39:35+03:00
Политика

Минобороны РФ: Начальник генштаба ВС РФ провел переговоры с американским генералом Милли

Стороны обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Министерстве обороны РФ сообщили, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с вновь назначенным на должность председателя КНШ Вооруженных сил США генералом Марком Милли.

Во время переговоров обе стороны обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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