Минобороны РФ: Начальник генштаба ВС РФ провел переговоры с американским генералом Милли
Стороны обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес
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В Министерстве обороны РФ сообщили, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с вновь назначенным на должность председателя КНШ Вооруженных сил США генералом Марком Милли.
Во время переговоров обе стороны обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес.
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ИСТОЧНИК KP.RU