"Это было бы разумно!" Трамп обещал "поладить" с Россией
Американский президент Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции, заявил, что Штаты поладят с Россией. По мнению политика, это было бы "разумно".
Также политик подчеркнул, что никто не действует по России жестче, чем он сам.
- Вы можете спросить Путина - никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп. При всем этом было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно, - подтвердил Трамп, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин заявил, что не против публикаций разговоров с Дональдом Трампом. Президент России заявил, что его американский коллега никак себя не скомпрометировал. Путин заявил, что ранее уже предлагал представить стенограмму своей беседы с Трампом общественности. Тогда возник скандал вокруг их переговоров в Хельсинки. Однако администрация американского лидера отказалась из принципиальных соображений.
ИСТОЧНИК KP.RU