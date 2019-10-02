2019-10-02T22:54:25+03:00
В мире

"Это было бы разумно!" Трамп обещал "поладить" с Россией

При этом американский лидер заявил, что никто не действует по России жестче, чем он сам
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Это было бы разумно!" Трамп обещал "поладить" с Россией"Это было бы разумно!" Трамп обещал "поладить" с РоссиейФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции, заявил, что Штаты поладят с Россией. По мнению политика, это было бы "разумно".

Также политик подчеркнул, что никто не действует по России жестче, чем он сам.

- Вы можете спросить Путина - никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп. При всем этом было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно, - подтвердил Трамп, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин заявил, что не против публикаций разговоров с Дональдом Трампом. Президент России заявил, что его американский коллега никак себя не скомпрометировал. Путин заявил, что ранее уже предлагал представить стенограмму своей беседы с Трампом общественности. Тогда возник скандал вокруг их переговоров в Хельсинки. Однако администрация американского лидера отказалась из принципиальных соображений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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