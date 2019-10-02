Путин не против публикации переговоров с Трампом

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-02T15:51:44+03:00

Президент России заявил, что его американский коллега никак себя не скомпрометировал

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Президент России Владимир Путин не против публикации стенограмм его переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам главы государства, руководитель Белого дома никак себя не скомпрометировал во время их бесед. Что касается самого Путина, то он, в связи со спецификой предыдущего места работы, всегда исходит из того, что разговоры могут оказаться в свободном доступе.

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ИСТОЧНИК KP.RU