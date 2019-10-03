СЕГОДНЯ 08:00 2019-10-03T08:13:38+03:00

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Эксперты выяснили, сколько составляет средний чек россиянина на за курсы, тренинги и мастер-классы, которые проходят в режиме онлайн. Исследование показало, что жители страны чаще всего в интернете изучают иностранные языки.

В основном пользователи интернета среди онлайн-курсов выбирают уроки английского языка, занятия по лидерству и репетиров. Школы личностного роста собирают 10% оборота. Еще 8% - профессиональное обучение, 6% - тренинги по психологии и эзотерике. 3% оборота приходится на площадки, которые предлагают услуги репетиторов и подготовку по школьной программе, 2% - на интернет-курсы, посвященные спорту и красоте. Столько же - на сайты по рукоделию и разным хобби.

На изучение иностранных языков пользователи в среднем тратят по 9 тысяч 874 рубля. Как правило потребители оплачивают весь курс, а не одно занятие. Следом идут уроки по по психологии и эзотерике — 4 тысяч 976 рублей. На третьей строчке оказались тренинги по личностному росту. За это люди готовы отдавать по 3 тысячи 667 рублей в месяц. А самый маленький средний чек — за услуги репетиторов. Всего 619 рублей.

Эксперты выяснили, сколько россияне готовы платить за онлайн-образование

В целом, по данным экспертов, рынок онлайн-образования ежегодно растет на 60%. При этом пока только 8% пользователей имеют опыт обучения через интернет, но уже 40% допускают, что будут учиться онлайн. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы и Нетологии.

ИСТОЧНИК KP.RU