На севере Казахстана найдены мавзолеи времен Золотой Орды

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-03T10:55:07+03:00

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На севере Казахстана археологи обнаружили руины семи мавзолеев времен Золотой Орды. Да данным специалистов, все постройки относятся к XIV веку. По всей видимости, они принадлежали представителям династии Жошы хана (старшего сына Чингисхана).

В усыпальницах археологи обнаружили множество предметов быта и золотые украшения. Помимо этого при раскопках специалистами были найдены остатки мастерских, обжиговых печей и керамических сосудов, следы арыков.

«Накануне 750-летнего юбилея Золотой Орды это событие имеет духовное и культурное значение», - цитирует слова руководителя администрации Северо-Казахстанской области Казахстана Кумара Аксакалова сайт телеканала «Звезда».

По мнению Аксакалова, сделанные находки подтверждают теорию казахстанского ученого, академика Алкея Маргулана о том, что на территории Северного Казахстана существуют памятники средневековой городской культуры, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU