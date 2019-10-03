"Дети вместо цветов": Россияне рассказали, готовы ли отказаться от букетов учителям
Россияне готовы отказаться от традиции дарить букеты учителям в пользу участия в благотворительных акциях. Такого мнения придерживается абсолютное большинство опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (79%).
Многие респонденты (75%) также считают, что цветы помогают проявлять уважение и оказывать знаки внимания учителям, однако у 22% россиян другое мнение. Они уверены, что классным руководителям просто неудобно отказываться от такого подарка.
Участники опроса заявили, что ученики могут дарить педагогу один букет от всех, а оставшиеся средства перечислять в фонды помощи. Так и поступили третьеклассники одной из петербургских школ.
Сайт kp.ru писал, что ребята приняли участие в акции "Уроки добра" и перечислили средства, сэкономленные на покупке цветов, в Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Деньги пошли на помощь детям с опухолями головного мозга.
Согласно данным на сайте ВЦИОМ, наиболее положительно к подобным инициативам отнеслись 18-24-летние граждане (87%), а также люди, которые высоко оценивают свое материальное положение (86%).
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ИСТОЧНИК KP.RU