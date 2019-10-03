Ученые назвали причину возникновения рака крови

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-03T11:18:31+03:00

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Американские ученые из лаборатории в Колд Спринг Харбор выявили клеточные мутации, которые провоцируют развитие острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). По словам специалистов, заболевание может развиться из-за дефекта генов IDH2 и SRSF2.

Как отметил профессор лаборатории Адриан Крейнер, такие мутации мешают созреванию клеток костного мозга в эритроциты и лейкоциты, которые необходимы больному для выздоровления, передает сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время в лаборатории работают над созданием нового способа лечения рака крови и над созданием более эффективных лекарств.

Добавим, ранее ученые считали, что гены IDH2 и SRSF2 влияют только на симптомы онкологии. Однако теперь стало понятно, что их мутация мешает процессу выздоровления. Крейнер отметил, что благодаря этому открытию медики смогут вмешиваться в процесс и останавливать развитие болезни, передает телеканал «360».

ОМЛ — это злокачественная опухоль, при которой в организме начинают быстро размножаться измененные белые кровяные клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU