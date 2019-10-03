2019-10-03T11:36:27+03:00
Политика

Следственный комитет совместно с RT запустили проект расследования военных преступлений на Украине

Журналисты будут освещать сами преступления и передавать рассказы очевидцев
Юлия ЩЕРБАКОВА
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RT совместно с СК запускает проект расследований преступлений на Украине. ФОТО: Zuma/TASSRT совместно с СК запускает проект расследований преступлений на Украине. ФОТО: Zuma/TASS
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Следственный комитет России совместно с RT запускают мультимедийный спецпроект, в рамках которого специалисты расскажут о военных преступлениях, совершенных во время вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

По данным СК, за последние пять лет в «незалежной» было возбуждено более 280 дел по факту использования незаконных методов ведения войны и применения запрещенных средств. За этот период жертвами противоправных действий на Украине стали более 20 тысяч человек, в том числе более двух тысяч детей. Всех их в ходе следствия признали потерпевшими.

Кроме того в связи с этими военные преступлениями на Украине было возбуждено более 250 уголовных дел в отношении 76 человек, среди которых 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооружённых сил Украины, передает RT.

Новостные заметки обо всех расследованиях, фото- и видеоматериалы будут публиковаться на сайте проекта.

Добавим, что журналисты RT также отправятся на место событий — в Донбасс — чтобы провести самостоятельное расследование. Корреспонденты будут передавать истории очевидцев преступлений, которые были совершены в отношении мирных местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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