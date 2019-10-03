2019-10-03T13:50:49+03:00
Политика

Опубликован указ об увольнении главы ФСИН

Геннадий Корниенко покидает пост в связи с предельным возрастом нахождения на службе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко. Фото: Михаил Почуев ТАССДиректор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко. Фото: Михаил Почуев ТАСС
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Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний генерал-полковник Геннадий Корниенко все же покидает свой пост. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Слухи о предстоящей отставке Корниенко появились еще несколько дней назад. Сообщалось, что он сложит полномочия в связи с достижением им предельного возраста нахождения на службе.

Сайт kp.ru писал, что в Кремле информацию не подтверждали, поскольку не было опубликовано официальных документов. Указ появился на интернет-портале правовой информации лишь в четверг, 3 октября, тогда как документ был утвержден еще 30 сентября.

"Освободить от занимаемой должности ... Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в указе.

Генерал-полковник Корниенко возглавил ФСИН в 2012 году. До этого он занимал должность начальника Государственной фельдъегерской службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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