Стрельба в штате Вашингтон: один человек убит, двое ранены

СЕГОДНЯ 05:59 2019-10-04T06:12:19+03:00

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Неизвестный открыл огонь по людям в американском городе Ванкувер (штат Вашингтон), в результате один человек убит, двое ранены, сообщает телеканал ABC со ссылкой на городскую полицию.

По его данным, стрельба произошла в одном из жилых домов, после чего злоумышленник заперся в своей квартире. Некоторое время сотрудники правоохранительных органов уговаривали его сдаться, потом преступника все же задержали.

Уточняется, что состояние обоих пострадавших медики оценивают как критическое. Мотивы стрелявшего выясняются.

Стоит отметить, что стрельба в США – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в сентябре в центре Индианаполиса (штат Индиана) огнестрельные ранения получили шесть человек, в том числе два подростка.

А на Гаити стрельбу по людям возле здания парламента страны устроил местный сенатор, два человека попали в больницу с ранениями.

ИСТОЧНИК KP.RU