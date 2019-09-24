2019-09-24T02:58:59+03:00
В мире

На Гаити сенатор открыл стрельбу, два человека ранены

Пострадали фотокорреспондент АР и сотрудник парламента
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Сенатор открыл стрельбу возле здания верхней палаты парламента ГаитиСенатор открыл стрельбу возле здания верхней палаты парламента ГаитиФото: REUTERS
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В понедельник, 23 сентября, на Гаити случилось беспрецедентное ЧП: сенатор Жан-Мари Ральф Фетьер открыл стрельбу по людям и ранил двух человек, сообщает местное издание Haiti Libre.

В больницу попали фотокореспондент агентства Associated Press Дью-Налио Чери и сотрудник аппарата парламента Леон Лебланк.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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