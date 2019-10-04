В перестрелке у полицейского участка в Италии погибли два офицера
У полицейского участка в городе Триест в Италии произошла перестрелка. Нападавшими оказались два брата, что толкнуло их на преступление, теперь выясняют следователи. В ходе перестрелки ранены три сотрудника полиции, еще два офицера погибли – им было по 30 лет, сообщает итальянское издание ANSA.
Также ранение получил один из двух нападавших. Всех раненых увезли с места происшествия в больницу, их состояние медики оценивают как не опасное для жизни.
Владелец расположенного рядом с штаб-квартирой полиции заведений рассказал журналистам, что слышал выстрелы. После чего вышел на улицу и увидел мужчину с оружием в руках, который направился к припаркованной у дороги патрульной машине. Он попытался открыть автомобиль, но машина оказалась заперта.
В четверг 3 октября полицейские погибли во Франции - на коллег в штаб-квартире напал один из сотрудников. Убиты четыре офицера.
ИСТОЧНИК KP.RU