В Париже задержали жену напавшего на штаб-квартиру полиции

СЕГОДНЯ 18:32 2019-10-03T18:35:04+03:00

В штаб-квартире полиции убиты пять человек, один из них - нападавший Фото: REUTERS

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Власти Франции задержали супругу полицейского, который устроил резню в штаб-квартире полиции. Напомним, нападение произошло в Париже в четверг 3 октября. Один из работников учреждения достал керамический нож и набросился с ним на коллег, находившихся в одном с ним офисе. Дальше он вышел в общий коридор и напал на тех, кто попадался ему на пути. Как сообщает французское издание BFM TV, погибло четыре человека. Чтобы остановить преступника, одному из офицеров пришлось применить оружие – нападавший застрелен.

Жену подозреваемого задержали спустя три часа после расправы в префектуре.

Президент Национального собрания Марин Ле Пен выразила соболезнования семья погибших полицейских. Власти Парижа выразили надежду, что в скором времени обстоятельства произошедшего будут известны полиции, до сих пор не ясны мотивы преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU