2019-10-04T22:43:16+03:00
Политика

Путин считает, что сдерживать Китай невозможно

Президент заявил об этом на форуме «Валдай» в Сочи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент России участвует в форуме "Валдай"Президент России участвует в форуме "Валдай"Фото: REUTERS
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Владимир Путин назвал попытки сдерживать Китай деструктивными и вредными. Об отношении КНДР с Россией и другими странами Путин говорил на форуме в Сочи. Напомним, 4 сентября – завершающий день работы пленарных дискуссий «Валдай».

Президент России считает, что Китай «знает, как вести себя в отношениях с США», а любые попытки сдержать КНДР в любом направлении могут обернуться печально для того, кто эти попытки предпринимает.

- По поводу попыток сдержать Китай, я думаю, что это по определению невозможно, - приводит слова президента России ТАСС.

Желание «сдерживать» КНДР Путин считает «вредным и деструктивным».

Напомним, 5 сентября по версии американских СМИ должно пройти "секретное совещание" представителей США и КНДР. Ранее власти Белого дома отказались от официальной встречи глав двух стран на форуме с Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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