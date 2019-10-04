Путин считает, что сдерживать Китай невозможно
Владимир Путин назвал попытки сдерживать Китай деструктивными и вредными. Об отношении КНДР с Россией и другими странами Путин говорил на форуме в Сочи. Напомним, 4 сентября – завершающий день работы пленарных дискуссий «Валдай».
Президент России считает, что Китай «знает, как вести себя в отношениях с США», а любые попытки сдержать КНДР в любом направлении могут обернуться печально для того, кто эти попытки предпринимает.
- По поводу попыток сдержать Китай, я думаю, что это по определению невозможно, - приводит слова президента России ТАСС.
Желание «сдерживать» КНДР Путин считает «вредным и деструктивным».
Напомним, 5 сентября по версии американских СМИ должно пройти "секретное совещание" представителей США и КНДР. Ранее власти Белого дома отказались от официальной встречи глав двух стран на форуме с Китаем.
ИСТОЧНИК KP.RU