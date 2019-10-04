SVT: В Стокгольме пройдет секретная встреча представителей США и Северной Кореи
В Стокгольме 5 октября должна состояться встреча представителей США и Северной Кореи. Официально стороны не подтверждали ни дату, ни место переговоров, однако, по сообщению собственного источника телекомпания SVT сообщает – встреча пройдет на острове Лидингё в конференц-зале Villa Elfvik Strand.
Добиться комментариев от МИД Швеции или посольства США журналистам не удалось.
В двухсторонних переговорах по сообщениям телекомпании, должен принять участие специальный посланник США по Северной Корее Стивен Бигун. Это будет подготовительная встреча, после которой дожны сотсояться переговоры лидеров двух стран.
Ранее в Белом Доме официально отказались проводить саммит США-КНДР. Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил,что даты третьего саммита нет, хотя за несколько дней до этого заявления говорилось о том, что встреча пройдет в течении ближайших недель.
ИСТОЧНИК KP.RU