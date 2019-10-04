2019-10-04T20:24:14+03:00
Политика

SVT: В Стокгольме пройдет секретная встреча представителей США и Северной Кореи

Переговоры пройдут по версии СМИ 5 октября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Встреча в Стокгольме станет "подготовительной" перед переговорами лидеров двух странВстреча в Стокгольме станет "подготовительной" перед переговорами лидеров двух странФото: REUTERS
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В Стокгольме 5 октября должна состояться встреча представителей США и Северной Кореи. Официально стороны не подтверждали ни дату, ни место переговоров, однако, по сообщению собственного источника телекомпания SVT сообщает – встреча пройдет на острове Лидингё в конференц-зале Villa Elfvik Strand.

Добиться комментариев от МИД Швеции или посольства США журналистам не удалось.

В двухсторонних переговорах по сообщениям телекомпании, должен принять участие специальный посланник США по Северной Корее Стивен Бигун. Это будет подготовительная встреча, после которой дожны сотсояться переговоры лидеров двух стран.

Ранее в Белом Доме официально отказались проводить саммит США-КНДР. Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил,что даты третьего саммита нет, хотя за несколько дней до этого заявления говорилось о том, что встреча пройдет в течении ближайших недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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