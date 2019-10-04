Американского посла из-за новых пошлин США вызвали в МИД Испании

4 Окт. 23:25 2019-10-04T23:31:03+03:00

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Американского посла в Мадриде 4 октября вызвали «на ковер» в МИД Испании, чтобы выразить ему недовольство решением Соединенных Штатов ввести 25-процентные пошлины на товары из стран Евросоюза.

«Сегодня утром государственный секретарь по вопросам Евросоюза вызвал посла США, чтобы выразить ему резкое неприятие правительством этих мер», - говорится в сообщении пресс-службы испанского внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что торговые конфликты наносят ущерб как производителям и потребителям, так и «духу сотрудничества и взаимопонимания» между странами. Мадрид предложил Вашингтону провести с ЕС переговоры и заключить соглашение, которое поможет избежать «вредных для обеих сторон действий». А если этого не произойдет Испания «будет действовать немедленно и твердо для защиты интересов своих граждан и предприятий», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, США объявили, что с 18 октября вводят ввозные пошлины на некоторые товары из Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU